Ватикан, , 22:05 — REGNUM В последний день прошедшего 2020 года католикос Киликийский Арам заявил о постоянном внимании Ватикана к ситуации в Карабахе и поддержке связи между Святейшим престолом и Россией. О том, почему это заявление католического иерарха прозвучало столь интригующе и необычно, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Министерство обороны России

Заявление о наличии системных контактов между Ватиканом и Москвой по проблеме Карабаха нельзя не счесть из ряда вон выходящим, ведь это первое упоминание о такого рода постоянных контактах. Кроме того, заявление католикоса Арама прозвучало явно выбивающимся из ряда тех высказываний многочисленных христианских епископов Ближнего Востока, которые разразились критикой в адрес России за «сдачу» Карабаха в угоду Турции и Азербайджану.

Звучали даже призывы к Армении отказаться от соглашений 10 ноября, как «не обеспечивающих ясного, устойчивого и долгосрочного мира в регионе», как позволил себе выразится Совет Церквей Ближнего Востока. Почему же именно Киликийский католикос Арам решил пойти «против течения» и поддержать усилия России по поддержанию мира в Закавказье?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан по Нагорному Карабаху поддерживает постоянный контакт с Москвой».