Брюссель, , 17:57 — REGNUM В Европейской комиссии считают, что правила мониторинга контента и блокировки аккаунтов в социальных сетях должны быть прозрачными. Об этом заявил на брифинге 11 января представитель ЕК, комментируя ситуацию с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

«На уровне Европейского союза мы хотим внедрить правила, направленные на создание баланса между соблюдением свободы слова и ответственностью самих платформ», — сказал представитель ЕК.

Он напомнил, что 15 декабря Еврокомиссией были предложены рекомендации по регулированию интернет-услуг. Они предполагают, что компании, оказывающие цифровые услуги, должны выступить с предложениями по «обеспечению прозрачности реализации правил того, как осуществляется мониторинг, на каком основании принимаются решения о блокировании аккаунтов и каким образом эти решения можно опротестовать».

Представитель Еврокомиссии выразил надежду, что данная инициатива в перспективе будет поддержана и другими государствами.