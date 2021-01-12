Тирана, , 16:53 — REGNUM В то время как некоторые населенные пункты в Албании и Косово оказались полузатоплены из-за разлива рек, ряд албанских министров отправились на вечеринку: 9 января в интернет попало видео, на котором показано, как министры веселятся в отеле класса люкс «Нусрет» в Дубае. Публикация вызвала буйное возмущение у жителей бедной страны, на которое обратил внимание премьер-министр Албании Эди Рама.

Как сообщает рупор албанской оппозиции Lapsi, в ответ на реакцию граждан политик заявил, что целью визита министров в Объединенные Арабские Эмираты было привлечение инвестиций в Албанию, причем затраты на пребывание албанской делегации в Дубае покрывались не из государственного бюджета, а страной пребывания.

На видео, опубликованном вечером 9 января, запечатлены заместитель мэра Тираны Арбьян Мазнику, министр инфраструктуры Белинда Балуку, министр восстановления Арбен Ахметай, глава офиса премьер-министра по коммуникациям Эндри Фуга с супругой и предприниматель Самир Мане.

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