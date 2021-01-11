Варшава, , 17:08 — REGNUM Социологический центр IBRIS провел первое в 2021 году исследование общественного мнения в Польше на предмет поддержки политических партий. Правящая в стране партия «Право и справедливость» сохраняет лидерство. Об этом 11 января передает Rzeczpospolita.

Отдать голоса за «Право и справедливость», если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 33,2% опрошенных. Это почти столько же, сколько было во время декабрьского исследования (33%). Но по результатам исследования, которое было проведено в ноябре, за неё были готовы отдать голоса 28,7% опрошенных.

Главная оппозиционная сила страны — «Гражданская коалиция» — может рассчитывать лишь на 20,6% голосов, в то время как в декабре эта цифра составляла 22,3%, а в ноябре — 24,7%. Третье место заняло движение Шимона Холовни «Польша 2050». Ему выразили поддержку 12,6% респондентов. В декабре оно набрало ровно 11%, в ноябре его рейтинг составлял 11,3%.

Пятипроцентный барьер, позволяющий получить места в Сейме, также преодолели «Левые» с результатом в 7,7% опрошенных, «Конфедерация» (6,4%) и Польская крестьянская партия (5,2%). 14,3% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

Исследование было проведено 8 — 9 января в Польше. В опросе приняли участие 1 100 взрослых жителей разных регионов Польши.