Вашингтон, , 15:10 — REGNUM После штурма здания Конгресса в Вашингтоне президенту страны Дональду Трампу всерьез угрожает перспектива отрешения от должности через процесс импичмента. Однако сам президент не планирует уходить в отставку. Вместо этого он сосредоточится на решении различных вопросов в течение начавшейся рабочей недели. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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Последние дни президентства Трампа являются «одними из самых турбулентных», подчеркивают журналисты. После штурма Капитолия 6 января его обвиняют в «подстрекательстве» толпы, проникшей в здание парламента, и многие, в том числе представители его собственной Республиканской партии, теперь требуют его отставки.

Требования о своей отставки президент Трамп, похоже, решил игнорировать. Вместо этого 12 января Трамп отправится в Техас проинспектировать строительство стены на границе с Мексикой. На этой неделе Трамп также будет работать над некоторыми «вопросами транзита» вместе с представителями Пентагона и исполняющим обязанности министра обороны Крисом Миллером.

Другим пунктом повестки этой недели станет завершение подготовительной работы для заключения так называемого «Авраамического соглашения» между Израилем и двумя странами Персидского залива — Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Документ будет способствовать развитию международного сотрудничества в регионе, после того как три страны заключили в сентябре 2020 года соглашение об установлении официальных дипломатических отношений, отмечают журналисты.

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