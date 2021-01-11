Джакарта, , 14:03 — REGNUM Агентство по надзору за качеством медикаментов в Индонезии официально выдало разрешение на использование вакцины против коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

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Разрешение на использование вакцины в Индонезии было выдано после того, как агентство по надзору за лекарствами подтвердило её эффективность. В Индонезии заявили, что эффективность вакцины Sinovac составляет 65,3%.

В Индонезии заявили, что безопасность и эффективность китайской вакцины соответствуют стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцина против коронавируса будет предоставлена жителям Индонезии бесплатно. Однако первыми вакцинацию пройдут медицинские работники. Для этого будет использовано 3 миллиона доз вакцины Sinovac, доставленных в Индонезию в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января 2021 года в Индонезии подтвердили 836 718 носителей коронавируса и 24 343 случая смерти.

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