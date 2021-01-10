Нур-Султан, 10 января 2021, 23:00 — REGNUM Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan с убедительной победой на выборах в парламент.
«Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии Nur Otan на этих выборах», — сказал Назарбаев в эфире государственного телеканала «Хабар 24».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 января, в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов).
Явка на выборах депутатов нижней палаты парламента после закрытия избирательных участков составила 63,3%.