Сараево, , 21:20 — REGNUM Альянс за лучшее будущее Боснии и Герцеговины объявил, что они были удивлены «безрассудным и плохим поступком нового премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, поздравившего с Республику Сербскую со днем ее создания».

«Поздравляя, мы подчеркиваем, с неконституционным праздником один энтитет Боснии и Герцеговины он одновременно продемонстрировал большое игнорирование исторических и юридических фактов, неуважение к институтам и правовому порядку нашей страны и явное намерение способствовать внешней дестабилизации и нарушению суверенитета и международной субъектности Боснии и Герцеговины», — говорится в заявлении альянса.

Представители альянса просят посольство Черногории в Боснии и Герцеговине срочно дать объяснения.

«Посольство должно объяснить боснийской общественности, является ли отрицание конституционного порядка, Конституции и Конституционного суда БиГ официальной позицией правительства Черногории или безрассудным шагом, заслуживающим официальных извинений», — заключили они в своем заявлении.