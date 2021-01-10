Мадрид, , 18:35 — REGNUM Правительство Испании пообещало начать работу по организации конвоев для транспортировки продуктов питания и вакцины от COVID-19 после того, как на страну сошел сильный шторм «Филомена». Об этом сообщила газета El País.

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Отмечается, что перемещение, хранение и распространение вакцины Pfizer от COVID-19 в автономные сообщества является приоритетом испанских властей в настоящее время.

Самая сильная снежная буря за последние 50 лет превзошла самые негативные сценарии, представленные правительством. Однако несмотря на то, что властям удалось избежать крупных автомобильных пробок, власти крайне обеспокоены тем, чтобы вновь открыть движение транспорта для доставки продуктов питания и медикаментов.

Самая безмятежная неделя для коалиционного правительства Испании была прервана сильнейшим штормом за полвека, отмечают журналисты. Наиболее наглядным примером послужили слова министра транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луиса Абалоса, который признал, что сочетание снегопада с интенсивными дождями и сильными ветрами стало «исключительным» событием и «превзошло самые пессимистичные прогнозы». Однако незадолго до начала шторма государственное метеорологическое агентство Испании Aemet опубликовало предупреждение с красным — максимальным — уровнем угрозы обильного снегопада.

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