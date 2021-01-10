Мадрид, , 16:31 — REGNUM Лишь 9 декабря в четыре часа пополудни (GMT+1) премьер-министр Испании Педро Санчес начал связываться с главами автономных сообществ страны, наиболее пострадавших от бури «Филомена». Целью звонков председателя правительства стало усиление «скоординированных действий» после снежного шторма. Об этом 10 января сообщила газета ABC.

В частности, Санчес позвонил председателю правительства автономного сообщества Мадрид Исабеле Диас Аюсо и мэру столице Хосе Луису Мартинесу-Алмейде. С 9 января в регионе бушует беспрецедентный шторм, в результате которого тысячи людей оказались застигнутыми врасплох.

В резиденции Санчеса пытались создать образ «максимальной координации между администрациями» для борьбы с последствиями снежного шторма. Но к тому моменту оппозиционная «Народная партия» уже раскритиковала молчание премьер-министра в первые часы после самого сильного снегопада за последние 50 лет.

Как подчеркнули журналисты, незадолго до выступления Санчеса, 8 сентября, на испанском телевидении выступил министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос, который заверил общественность о готовности властей ко «встрече» со штормом «Филомена».