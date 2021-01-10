Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января принял участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов), сообщает издание Sputnik.

Токаев проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников в Нур-Султане.

Глава государства выразил мнение, что ход выборов будет справедливым и честным, добавив, что Казахстану «нужна качественная законотворческая система».

«Больше партий — лучше для будущего страны», — заявил он.

Казахстанский лидер также отметил приподнятое настроение избирателей, их высокую активность.

«Я думаю, что выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы — это серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я надеюсь, что в парламенте будут разные партии», — добавил он.

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Напомним, по состоянию на 10:00 (07:00 мск) явка избирателей в Казахстане составила 11,6%.