Нур-Султан, 10 января 2021, 09:13 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января принял участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов), сообщает издание Sputnik.
Токаев проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников в Нур-Султане.
Глава государства выразил мнение, что ход выборов будет справедливым и честным, добавив, что Казахстану «нужна качественная законотворческая система».
Казахстанский лидер также отметил приподнятое настроение избирателей, их высокую активность.
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Напомним, по состоянию на 10:00 (07:00 мск) явка избирателей в Казахстане составила 11,6%.