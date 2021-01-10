Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Бывшие представители партии «Альянс патриотов Грузии» 9 января провели в Тбилиси учредительный съезд парии «Европейские социалисты». Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани прошли в парламент по избирательному списку «патриотов», но потом разорвали отношение с этой партией. На съезде новой партии председателем был назначен Инджия. Также были назначены восемь членов политсовета.

«Европейские социалисты» стали единственной оппозиционной партией, которая входит парламент. Ранее там была представлена только правящая партия «Грузинская мечта».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии назвали прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. Почти все депутаты подали заявления о снятии полномочий.

Из четырех представителей «Альянса патриотов» заявления подали трое. Депутаты на заседании парламента проголосовали за их исключение, после чего право на депутатские мандаты получили следуюшие в избирательном списке Инджия, Микадзе и Зилпимиани. Энукидзе не стал подавать заявления и согласился работать в парламенте.

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