Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа по указанию главы государства добивалась увольнения прокурора штата Джорджия, который не стал расследовать возможные нарушения в ходе президентских выборов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, некий высокопоставленный сотрудник минюста США звонил прокурору Джорджии Би-Джей Паку, чтобы убедить его уйти в отставку. Якобы при этом Паку указывали, что он не отстаивает позицию Трампа по наличию нарушений на выборах в штате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The Washington Post заявили, что президент США Дональд Трамп обращался к следователям штата Джорджия по вопросу пересчета голосов еще в декабре 2020 года. Сам разговор произошел за несколько дней до скандального звонка американского лидера секретарю Джорджии.

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