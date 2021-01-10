Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Отношения Соединенных Штатов и Марокко стали самыми прочными в истории, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в ходе визита в королевство, сообщает Maghreb Arabe Press.

«Это ключевой момент в отношениях между США и Марокко. Никогда эти отношения не были такими прочными», — отметил он.

Шенкер добавил, что у Марокко с Соединенными Штатами действует соглашение о свободной торговле. По его словам, на территории королевства работают более 150 компаний из США, которые помогают развиваться марокканской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил о запуске процесса создания консульства Соединенных Штатов на территории оккупированной Западной Сахары. Отмечалось, что Вашингтон откроет свое представительство в Дахле.

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