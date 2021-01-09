Банги, 9 января 2021, 22:00 — REGNUM В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) повстанцы атаковали город Буар, сообщает 9 января агентство AFP со ссылкой на многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
По словам представителя МИНУСКА, «вооруженные элементы» атаковали правительственные войска в Буаре. Пришедшие на помощь правительственным войскам миротворцы ООН также попали под обстрел.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Центрально-Африканской Республике повстанцы из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» захватили город Бангасу, расположенный в 750 км от столицы страны Банги.
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