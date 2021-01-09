Пхеньян, , 06:13 — REGNUM Увеличить стратегическую мощь и расширить радиус поражения своих ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км намерены власти КНДР. Об этом 9 января заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в своём докладе на VIII съезде Трудовой партии Кореи, передаёт северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В своём докладе Ким Чен Ын отметил, что целью, стоящей перед отраслью военной науки в КНДР является развитие военных технологий и создание передовых военных вооружений и техники. В частности, власти страны намерены разработать беспилотные летательные аппараты, способные вести разведывательную деятельность и осуществлять полёты дальностью до 500 км. Также северокорейский лидер упомянул использование военных спутников в разведывательных целях.

Кроме того, Ким Чен Ын сообщил, что страна продолжит наращивать свой ядерный потенциал, завершила создание атомной подводной лодки и занимается вплотную разработкой гиперзвукового оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ким Чен Ын заявил о намерениях Северной Кореи укреплять отношения с Китаем и Россией.

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