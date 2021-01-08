Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В связи с гибелью сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника скорбит действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 8 января сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на странице в соцсети Twitter.

Полиция занимает позиции перед Капитолием Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical

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»Трамп и вся администрация молятся за семью Брайана Сикника, — написал заместитель пресс-секретаря Белого дома. — Мы все скорбим».

Как сообщало ИА REGNUM, офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник скончался от полученных травм в ходе беспорядков вечером 7 января.

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