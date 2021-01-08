Москва, , 17:56 — REGNUM Предложение главы комитета палаты представителей по судебным делам в США Джерри Надлера объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Пользователи выразили свою точку зрения 8 января в социальной сети Facebook.

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«Демократы так быстро готовят расправу над Трампом, что это является доказательной базой преступлений демократов. Трамп настолько культурно и вежливо обходился с политическими проститутками от демократов, что поверить в злоупотребления, превышение власти со стороны Трампа может только идиот», — пишет Oksana T.

Многие комментаторы оказались разочарованы результатами борьбы Трампа за установление справедливости в вопросе выборов за президентский пост в США. Они считают, что сопротивление оказалось бессмысленным, и что данный сценарий был просчитан демократами заранее.

«Против лома, нет приёма. Так что, все было решено давно, сопротивление было бесполезно и дальнейшие действия во вред себе, там не прощают», — поделился мнением Berkinbay B.

Другие же наоборот, упрекнули Трампа за то, что он не пошёл до конца, в результате чего попросту предал своих сторонников. Они считают, что борьба могла быть продолжена, но действующие игроки заключили некую сделку.

«Не надо было сливать протесты. Но испугался, теперь поплатится. Вообще, прежде чем так сильно пытаться искать правду и бередить общество, надо быть теоретически подкованным — почитать труды Ленина. Его опыт был успешен, он там всё по полкам раскладывает, а так на сухую, конечно, страшно», — написала Наталия М.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что развернувшиеся события в США показали истинное «лицо демократии». Они считают, что это просто инструмент для американской элиты по установлению собственного порядка по всему Земному шару.

«Трамп — это жертва либеральной демократии, а точнее жертва лживости и цинизма политической конъюнктуры США. А самой демократии не существует, есть только способы и принципы борьбы за власть и идея о некой «демократии» — это отличный способ вмешательства в суверенные дела сторонних государств!», — считает Олег К.

Напомним, 8 января глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения.