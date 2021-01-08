Вашингтон, , 12:36 — REGNUM 8 января по московскому времени уходящий президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором осудил акт недавнего захвата здания Конгресса и призвал сограждан к «примирению». Однако журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Карин Эрикссон считает, что это была речь, которую Дональд Трамп должен был произнести два месяца назад. Вместо этого он потратил свое время в попытке оспорить результаты волеизъявления американцев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

«Утром 7 ноября, после четырех дней увлекательного подсчета голосов, крупнейшие телекомпании США приняли решение назвать победителем президентских выборов 2020 г. В тот же вечер Джо Байден произнес победную речь в родном штате Делавэр. Улицы Вашингтона заполнились радующимися победе демократами.

Казалось, настало время для новой главы в политической истории США. Но Дональд Трамп отказался перевернуть эту страницу.

В течение следующих двух месяцев он прилагал неистовые усилия, чтобы оспорить результаты выборов путем нескончаемого потока необоснованных обвинений в массовых фальсификациях выборов на различных уровнях…

Затем состоялся штурм Капитолий, на который в больших количествах отправились представители боевых праворадикальных группировок.

Самая благожелательная интерпретация произошедшего состоит в том, что Трамп недооценил мощь и опасность разъяренной толпы. Но в этом случае он провалил свою миссию в качестве верховного главнокомандующего США…

Возможно, уходящий президент понял, что он нанес вред тому, что ценит больше всего, — себе. Отвергнутый и столкнувшийся с унижением из-за возможного преждевременного ухода в отставку, он быстро взял настольную книгу для проигравшего политика», — написала Эрикссон.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции Лёвен: риторика Трампа разжигает ненависть

Читайте развитие сюжета: Dagens Nyheter: эра Трампа закончилась после штурма Капитолия