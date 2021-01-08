Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал прошение об отставке на фоне беспорядков в центре Вашингтона. Об этом 8 января сообщает Associated Press.

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Поясняется, что Сунд попросил об отставке после критики в свой адрес из-за того, что сотрудники полиции Капитолия не смогли справиться с толпой сторонников действующего президента США Дональда Трампа, ворвавшихся в Капитолий и прервавших заседание Конгресса. По данным агентства, прошение было удовлетворено и отставка вступит в силу с 16 января.

Уволить Сунда призывала в ходе пресс-конференции спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она сообщила, что пристав палаты представителей также заявил ей о намерении подать в отставку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках в центре Вашингтона. Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и прервали заседание американских законодателей, которые должны были утвердить результаты голосования выборщиков. Зданию Конгресса был нанесён материальный ущерб, погибли два человека, ещё трое скончались по причинам, не связанным с беспорядками.

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