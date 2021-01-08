Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил американского лидера Дональда Трампа в предательстве президентской должности и своих сторонников, передает телеканал NBC.

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«Настраивать толпу с целью давления на конгресс непростительно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The New York Times заявили, что президент США Дональд Трамп не исключал возможность помилования самого себя до истечения полномочий главы государства. По их данным, Трамп считает, что демократы после его ухода с должности начнут судебные разбирательства.

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