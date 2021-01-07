Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Обвинения некоторым участникам беспорядков в Вашингтоне будут предъявлены 7 января, сообщает Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра юстиции страны Джеффа Розена.

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«Обвинения некоторым участникам вчерашних беспорядков будут предъявлены сегодня (7 января)», — сообщает агентство.

Отмечается, что министерство юстиции сделает «всё возможное, чтобы ответственные за атаку на правительство и верховенство закона ответили по закону».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его людей нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.