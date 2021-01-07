Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Специальный посланник Соединённых Штатов по Северной Ирландии Мик Малвэни подаёт в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

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«Я позвонил вчера вечером госсекретарю США Майку Помпео, чтобы сказать, что подаю в отставку», — сказал он.

Малвэни заявил, что он не может остаться на государственной должности после произошедшего в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 января, сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

Несмотря на это, Конгресс всё же утвердил победу демократа Джозефа Байдена — теперь у Трампа и его людей нет конституционных возможностей оспорить результаты выборов.

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