Москва, , 15:16 — REGNUM С избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев не закончится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«В США накопилось огромное число внутренних проблем, начиная с вопросов системы здравоохранения, социальной помощи и многих других, которые невозможно решать при отсутствии воли и взаимоуважения политических сил», — считает Железняк.

В России с обеспокоенностью следят за развитием событий в США, призывая к прекращению беспорядков и общественному согласию, отметил парламентарий.

«Это обязаны обеспечить власти США и американская правоохранительная система, раскрученная в голливудских кинофильмах, но давшая сбой в реальной жизни», — заявил депутат.

Вместе с тем после перерыва, вызванного штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа, американские законодатели не стали оспаривать результаты голосования коллегии выборщиков, победителем на выборах является Джо Байден.

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