Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Штурм Капитолия окончательно ускорит бракоразводный процесс республиканцев с Дональдом Трампом. На практике же страну в течение последних двух недель пребывания Трампа у власти может возглавить вице-президент Майк Пенс. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Клеен.

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«Я не знаю ни одного района в Вашингтоне, кроме Белого дома и Пентагона, который бы так хорошо не охранялся, как здание Капитолия. Это как прогулка по военной базе. Охранники на каждом углу, сварливые люди с оружием на выступах здания, большие черные машины, готовые в кратчайшие сроки эвакуировать важных людей… Но теперь сторонники Трампа праздно болтаются среди величественных атрибутов власти. Кто-то занимает место председателя в зале заседаний, а кто-то вламывается в кабинет спикера…

Что же будет происходить дальше?

На практике, вполне возможно, что в течение последующих двух недель Майк Пенс будет играть более весомую роль в Белом доме, чем сам Трамп. Вероятно, что даже Республиканская партия потребует от Трампа ухода в отставку или захочет, чтобы он был изгнан из Белого дома с помощью федерального законодательства. Однако сейчас кажется маловероятным, что Трамп добровольно передаст власть Пенсу досрочно; в конце концов, именно за нее он борется всеми доступными средствами», — написал Клеен.

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