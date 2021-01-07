Вашингтон, , 12:43 — REGNUM В те часы, когда протестующие захватили части самого важного политического здания Соединенных Штатов, страна впала в глубокий кризис. Удивленный мир был вынужден наблюдать, как полиция с оружием в руках защищает избранных представителей народа в крупнейшей демократии мира. Все это кажется таким недостойным, и, вполне возможно, что конец политической карьеры Дональда Трампа будет насильственным. Об этом сообщил корреспондент телеканала SVT в США Стефан Осберг.

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«Призыв президента Трампа к своим сторонникам отправиться на Капитолийский холм и протестовать против одобрения Конгрессом результатов президентских выборов граничит с опасностью. В прошлом эти группы протестовали на улицах Вашингтона, и каждый раз за протестующими наблюдали силы полиции, которым удавалось контролировать толпу. Однако на этот раз местную и федеральную полицию по непонятным причинам отправили в нокаут… Теперь перед плеядой тяжеловесов-республиканцев стоит нелегкий политический выбор: открыто дистанцироваться от Дональда Трампа или нет? Дело в том, что сам президент, подвергает политиков смертельной опасности. Какие теперь республиканцы в Конгрессе поддержат потенциальную предвыборную кампанию Трампа в 2024 году?.. Я никогда не мог себе представить, что увижу штурм Конгресса США. Руками своего народа. И никто толком не знает, как теперь будут развиваться ближайшие ночи в Вашингтоне. Тем более, что президент так и не дистанцировался от насилия или тех, кто стоит за всем этим хаосом», — написал Осберг.

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