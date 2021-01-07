Стокгольм, , 11:18 — REGNUM Положение Дана Элиассона на посту генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям стало просто неприемлемым. Поэтому уже сегодня (6 января — прим. ИА REGNUM) он был вынужден уйти в отставку. Однако споры о персоне Элиассона, вероятно, продолжатся, так как заработную плату он будет получать в полном объеме до 31 декабря 2022 года. Об этом в своей авторской статье написал ведущий политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

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«Праздничная поездка на Канарские острова обернулась для Дана Элиассона падением. Во-первых, он, как глава главного антикризисного ведомства страны, в самый разгар, возможно, самого тяжелого кризиса в нашей жизни, решил поехать в отпуск за границу. Да еще во время критической фазы этой пандемии с обширным распространением коронавирусной инфекции и серьезной нагрузкой на систему здравоохранения.

Во-вторых, Элиассон утверждал, что поездка в отпуск была «необходима». Это вызвало бурную реакцию среди тех людей, которые сами чувствовали, что им пришлось отказаться от многого, чтобы выполнить советы и рекомендации правительства и властей… Положение Дана Элиассона стало просто неустойчивым. Альтернативы для него не оказалось», — написал Кнутсон.