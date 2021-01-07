Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Заседание, посвящённое утверждению итогов голосования выборщиков по президентским выборам возобновил Сенат Конгресса США в Вашингтоне. Трансляцию заседания 7 января ведёт телеканал C-Span.

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В начале заседание слово взял вице-президент США Майк Пенс. Он отметил, что мир должен увидеть прочность и силу демократии.

«Даже на фоне беспрецедентных жестокости и вандализма в этом Капитолии избранные представители народа Соединенных Штатов собрались снова в тот же самый день, чтобы поддержать и защитить конституцию Соединенных Штатов», — заявил Пенс и завершил свою речь призывом к сенаторам вернуться к работе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заседание обеих палат Конгресса США было прервано сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, которым удалось ворваться в Капитолий. Сенаторы были вынуждены прервать заседание и немедленно эвакуироваться. Полицией были задержаны как минимум 20 участников беспорядков, сообщается о женщине, пострадавшей при штурме здания Конгресса демонстрантами.

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