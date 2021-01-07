Вашингтон, 7 января 2021, 02:30 — REGNUM Женщина, пострадавшая в результате беспорядков у здания Конгресса, скончалась. Об этом 6 января сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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Женщина получила огнестрельное ранение при штурме Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Глава полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что ситуация со стрельбой у здания Капитолия расследуется, детали инцидента не сообщаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что полицией были задержаны как минимум 20 участников беспорядков возле Капитолия в Вашингтоне.
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