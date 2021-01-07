Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Женщина, пострадавшая в результате беспорядков у здания Конгресса, скончалась. Об этом 6 января сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Женщина получила огнестрельное ранение при штурме Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Глава полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что ситуация со стрельбой у здания Капитолия расследуется, детали инцидента не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полицией были задержаны как минимум 20 участников беспорядков возле Капитолия в Вашингтоне.

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