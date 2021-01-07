Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов США обнаружили три подозрительных устройства у здания Капитолия в Вашингтоне, передает телеканал Fox News.

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По их данным, устройства представляют собой черные предметы с трубами и проводами. По не известно, являются ли обнаруженные подозрительные устройства бомбами.

В то же время телеканал CNN утверждает, что полицейские обезвредили две бомбы в центре Вашингтона. По его данным, одно из устройств находилось в здании Национального комитета Республиканской партии, второе — в здании Капитолия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники президента США Дональда Трампа, протестующие против результатов президентских выборов в Вашингтоне, ворвались в здание Капитолия. Сам действующий американский лидер призвал своих сторонников не применять насилие и покинуть здание, не мешая работе полиции.