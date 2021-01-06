Вена, , 17:18 — REGNUM В Австрии в первом квартале текущего года смогут сделать прививку от COVID-19 несколько сотен тысяч человек. Об этом сообщил 6 января канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в соцсети Twitter.

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«В Австрии более 500 тыс. человек смогут сделать прививку», — написал канцлер страны.

По его словам, речь идет о вакцинах от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в течении первых трех месяцев 2021 года в Австрию поступит более 900 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech.

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