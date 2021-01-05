Москва, , 19:40 — REGNUM Обогащая уран до 20%, Иран отступает от выполнения СПВД, но первопричина таких отклонений — действия Соединённых Штатов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдает резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создает препятствия её выполнению другими странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Ирана приняли решение начать обогащение урана до 20%.

Накануне, 4 января, президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

Ранее представитель Госдепа США заявил журналистам, что обогащение урана до 20%, которое проводит Иран, является «ядерным шантажом».

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