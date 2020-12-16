Киев, , 21:27 — REGNUM За нарушение языкового законодательства на Украине с 16 января 2021 года в сфере обслуживания предусмотрены санкции.

Об этом сегодня, 16 декабря, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает его пресс-служба. Согласно источнику, Кремень встретился с представителями Европейской бизнес ассоциации, и стороны обсудили новое законодательство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кремень подчеркнул, что секретариат уполномоченного будет осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона.

«Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Сумма небольшая, от 5100 до 6800 грн (180−240 долларов), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», — подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он отметил, что главной задачей все же является не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021 года, когда вступят в зилу новые языковые положения законодательства, то есть провести информационную и разъяснительную работу.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 января 2021 года всясфера обслуживания на Украине, включая предоставление образовательных, медицинских и социальных услуг, должна перейти на украинский язык. По закону, обслуживание на «другом языке» допускается, но только по просьбе клиента.