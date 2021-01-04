Банги, 4 января 2021, 23:18 — REGNUM Действующий президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера одержал победу в первом туре президентских выборов, 4 января сообщает Agence France-Presse.
Согласно заявлению Национальной избирательной комиссии ЦАР, Туадера набрал 53,9% голосов. Явка на выборах составила 76,3% от примерно 900 тыс. зарегистрированных избирателей.
Выборы 27 декабря в ЦАР проходили в условиях вооруженного конфликта в разных частях страны. Перед выборами ряд группировок объявила о выходе из режима прекращения огня.
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