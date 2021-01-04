Нью-Йорк, США, , 22:56 — REGNUM ООН поддерживает независимость судебных институтов, заявил заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать решение Лондонского суда об отказе в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.

«Как вы знаете, мы поддерживаем независимость судебных институтов. Мы не стали бы комментировать продолжающееся судебное разбирательство», — сказал Хак на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января судья Центрального уголовного суда Лондона отказала властям США в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Ассанжа.

В США ему предъявлено множество обвинений. В случае попадания в американскую юрисдикцию Ассанжу с большой долей вероятности грозит пожизненный срок. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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