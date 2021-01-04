Москва, , 18:37 — REGNUM Москва осуждает нападение боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на два населенных пункта в Нигере. Об этом 4 января говорится в сообщении МИД России.

«В Москве решительно осуждают кровавую вылазку экстремистов, преследующую цель дестабилизировать ситуацию в Нигере, в том числе в контексте подготовки к проведению второго тура президентских выборов», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования руководству и народу Нигера в связи с многочисленными жертвами.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами нападения боевиков-исламистов на две деревни на западе Нигера, которое произошло 3 января, стали сто человек.

Атака произошла в день, когда должны были объявляться предварительные итоги голосования на первом туре президентских выборов в Нигере, которые состоялись 27 декабря.

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