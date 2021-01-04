Ниамей, , 02:55 — REGNUM Жертвами нападения боевиков-исламистов на две деревни на западе Нигера стали сто человек, заявил премьер-министр страны Бриги Рафини в эфире национального телевидения.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал в ходе посещения деревень у границы с Мали, которые подверглись атаке исламистов. При этом глава правительства Нигера не назвал организации, ответственные за убийства мирных жителей.

Ранее источники в силовых структурах Нигера сообщали о 70 убитых мирных жителях в результате нападения вооруженных боевиков. При этом источники также затруднились сообщить, какие террористические организации могут быть причастны к вооруженному нападению.

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