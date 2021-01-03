Кейптаун, , 21:24 — REGNUM Власти Южно-Африканской Республики ведут переговоры с Россией по поводу использования в этой стране российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от COVID-19. Об этом 3 января сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

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«Мы ведем переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России. Мы ожидаем с их стороны конкретные предложения, которые будут обсуждаться», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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