Банги, , 20:16 — REGNUM В Центрально-Африканской Республике повстанцы из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» захватили город Бангасу, расположенный в 750 км от столицы страны Банги. Об этом 3 января сообщает France Press.

Повстанцы в Центральноафриканской Республике hdptcar

«Повстанцы контролируют город, они повсюду», — сообщила лава регионального представительства Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Пьер-Луи Рузвель.

Агентство уточняет, что город, численность населения которого достигает 50 тыс. человек, находится на границе с Демократической Республикой Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря правительство обвинило вооруженные группировки в объединении и наступлении на столицу Банги в попытке переворота, якобы организованного свергнутым бывшим президентом страны Франсуа Бозизе, обвинение в котором он отрицает.

Отметим, богатая полезными ископаемыми, но бедная страна регулярно сталкивалась с политической нестабильностью с момента обретения ей независимости 60 лет назад.

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