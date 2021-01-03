Киев, , 13:49 — REGNUM К поискам компромиссов для налаживания отношений с Российской Федерацией призвала бывший депутат украинского парламента Анна Герман в эфире программы «Большое интервью», вышедшей 2 января в эфир канала «112 Украина».

В своих утверждениях Герман отметила, что не разделяет точку зрения, что новый президент США Джо Байден будет стремиться ухудшить отношения США и России, так, как Байден «понимает угрозу лидерства Китая в мире».

«Нужно возвращаться к нашим традиционным рынкам, к нашим традиционным партнерам, нужно искать компромиссный вариант… Компромиссным вариантном для того, чтобы как-то наладить отношения с Россией, чтоб завершить наши конфликты и на Донбассе эту войну, кото р ая продолжается между теми дончанами, которые не согласились с революцией (государственным переворотом после майдана 2014 года — ИА REGNUM) и теми людьми, которые были за революцию. По сути это война двух мировоззрений… Россия поддерживает в Донбассе тех людей, которые против революции. А Соединенные Штаты, другие страны поддерживают тех людей, кто за революцию. Между ними нужно найти компромисс. Я думаю этим компромиссом, а сейчас очень хороший шанс есть, потому, что в Соединенных Штатах есть новый президент… Реалии такие, что если будет найдет компромисс между Соединенными Штатами и Россией, чтоб как-то противопоставить, не дать России войти в этот альянс, который вырисовывается с лидерством Китая, то Украина может воспользоваться этим. И предложить свой вариант компромисса», — заявила она.

В качестве компромисса, который может быть использован в целях примирения с Россией Герман назвала публичный отказ официального Киева от перспективы вступления в НАТО.

» Тот человек, который не побоится выступить с этой идеей, а э то может быть идея публичного отказа от перспективы вступления Украины в НАТО, — это может быть компромиссом. И Россия и Соединенные Штаты могут на этот компромисс согласится. Потому, что и Соединенным Штатам не нужны лишние проблемы с Россие й… если бы случилось вступление Украины в НАТО. И Россия очень заинтересована в том , чтоб НАТО не продвигалось аж так близко к ее границам… Это может быть предметом компромисса… Если найдется лидер сейчас, который выпишет свою стратегию «четвертой республики», я сейчас говорю про Украину и ее место на новой карте мира… И выйдет с этой программой, обнародует ее, заставит обратить на нее внимание, на эти идеи, еще до первой встречи Байдена и Путина, я думаю, этот лидер будет иметь большую перспективу в будущем Украины…», — отметила Герман.

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Напомним, ранее бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль раскритиковал главу делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука за так называемый «план «Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, предполагающий отключение России от международных платежных систем.