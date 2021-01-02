Киев, 2 января 2021, 15:59 — REGNUM Украинский «план Б» по урегулированию в Донбассе, предполагающий отключение России от международных платежных систем, является маразмом и бредом. Об этом 2 января заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль в интервью журналисту канала «112 Украина».
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Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович изложил так называемый «план «Б», суть которого заключалась в увеличении численности представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.