Киев, , 15:59 — REGNUM Украинский «план Б» по урегулированию в Донбассе, предполагающий отключение России от международных платежных систем, является маразмом и бредом. Об этом 2 января заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль в интервью журналисту канала «112 Украина».

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«Когда [ глав у украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида] Кравчука уже «прижали» и говорят, Леонид Макарович, ну скажите, что за «план «Б»? Он (Кравчук — ИА REGNUM) говорит… мы обратимся к международным… есть платежная система там Visa, MasterCard, чтоб они заблокировали и отсоединились от России… Я думаю, что эти платежные системы и мир наверное пальцем покрутил кругом (при этом Москаль покрутил пальцем у виска — ИА REGNUM). Ну это «план «Б»?! Скажите, это «план «Б», который приведет нас к миру в Донбассе?.. Или это абсолютно полный бред и полный маразм?» — задался вопросом Москаль.

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Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович изложил так называемый «план «Б», суть которого заключалась в увеличении численности представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.