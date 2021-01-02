Тегеран, , 19:51 — REGNUM Спецслужбы Израиля якобы намерено хотят спровоцировать США на атаку против Ирана, с тем чтобы Вашингтон развернул полномасштабные военные действия в регионе. Об этом 2 января на странице в соцсети Twitter сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, ссылаясь на «новые разведывательные данные из Ирака».

«Агенты-провокаторы Израиля планируют атаки против американцев, ставя уходящего Трампа (президент США Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) в безвыходное положение с ложным поводом к войне», — написал глава МИД Ирана.

По его словам, президенту США надо быть осторожным, так как печальные последствия повлечет за собой «любой фейерверк».

Напомним, 31 декабря телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что власти Ирана якобы переместили в Ирак дополнительное оружие, которое может быть использовано против размещенных в стране сил США.

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