Киев, 2 января 2021, 16:03 — REGNUM Весь период существования независимой Украины украинские избиратели постоянно «ошибались» на выборах президента. и итогом тридцатилетнего существования украинского государства стало то, что люди остались ни с чем, у «разбитого корыта». Об этом 2 января в интервью журналисту канала «112 Украина» заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.
Читайте также: Экс-глава Закарпатья Москаль почувствовал себя плохо во время прямого эфира
По словам политика, с каждым годом существования Украины жизнь ухудшалась, и в конечном итоге чаяния жителей Украины, которые они возлагали на украинскую независимость, не оправдались из-за действий украинской власти.
Москаль также выразил мнение, что за весь период существования украинского государства люди все время голосовали не за тех кандидатов на выборах президента, не исключением был и 2019 год, когда президентом Украины избрали Владимира Зеленского.
Напомним, Геннадий Москаль был председателем Закарпатской областной государственной администрации в 2015—2019 годах при президенте Украины Петре Порошенко.