Киев, 2 января 2021, 16:03 — REGNUM Весь период существования независимой Украины украинские избиратели постоянно «ошибались» на выборах президента. и итогом тридцатилетнего существования украинского государства стало то, что люди остались ни с чем, у «разбитого корыта». Об этом 2 января в интервью журналисту канала «112 Украина» заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

Читайте также: Экс-глава Закарпатья Москаль почувствовал себя плохо во время прямого эфира

По словам политика, с каждым годом существования Украины жизнь ухудшалась, и в конечном итоге чаяния жителей Украины, которые они возлагали на украинскую независимость, не оправдались из-за действий украинской власти.

«Помню 24 августа 91-го (1991 — ИА REGNUM) года, когда был провозглашен акт независимости Украины. Вы знаете, какая была искренняя радость, как хотелось работать, был такой подъем… И с каждым годом оно всё вниз, вниз, вниз и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Вот так и прошел 2020 год. Люди не то ждали. Весь этот патриотизм… весь этот подъем людей власть нивелировала своими непродуманными абсолютно действиями. И люди сегодня, наверное, думают, что у разбитого корыта, и думают: а что же такое случилось за 30 лет?»отметил политик.

Москаль также выразил мнение, что за весь период существования украинского государства люди все время голосовали не за тех кандидатов на выборах президента, не исключением был и 2019 год, когда президентом Украины избрали Владимира Зеленского.

«Я думаю… что наши избиратели постоянно ошибались на выборах…Ну и 19-й (2019 — ИА REGNUM) год, снова народ подкосили разные инфекционные болезни, которые почему-то бьют по коре головного мозга… и снова мы у разбитого корыта заканчиваем 2020 год с ничем», — сказал он.

Напомним, Геннадий Москаль был председателем Закарпатской областной государственной администрации в 2015—2019 годах при президенте Украины Петре Порошенко.