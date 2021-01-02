Киев, , 16:03 — REGNUM Весь период существования независимой Украины украинские избиратели постоянно «ошибались» на выборах президента. и итогом тридцатилетнего существования украинского государства стало то, что люди остались ни с чем, у «разбитого корыта». Об этом 2 января в интервью журналисту канала «112 Украина» заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

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По словам политика, с каждым годом существования Украины жизнь ухудшалась, и в конечном итоге чаяния жителей Украины, которые они возлагали на украинскую независимость, не оправдались из-за действий украинской власти.

«Помню 24 августа 91-го (1991 — ИА REGNUM) года, когда был провозглашен акт независимости Украины. Вы знаете, какая была искренняя радость, как хотелось работать, был такой подъем… И с каждым годом оно всё вниз, вниз, вниз и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Вот так и прошел 2020 год. Люди не то ждали. Весь этот патриотизм… весь этот подъем людей власть нивелировала своими непродуманными абсолютно действиями. И люди сегодня, наверное, думают, что у разбитого корыта, и думают: а что же такое случилось за 30 лет?» — отметил политик.

Москаль также выразил мнение, что за весь период существования украинского государства люди все время голосовали не за тех кандидатов на выборах президента, не исключением был и 2019 год, когда президентом Украины избрали Владимира Зеленского.

«Я думаю… что наши избиратели постоянно ошибались на выборах… Ну и 19-й (2019 — ИА REGNUM) год, снова народ подкосили разные инфекционные болезни, которые почему-то бьют по кор е головного мозга… и снова мы у разбитого корыта заканчиваем 2020 год с ничем», — сказал он.

Напомним, Геннадий Москаль был председателем Закарпатской областной государственной администрации в 2015—2019 годах при президенте Украины Петре Порошенко.