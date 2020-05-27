Киев, , 19:48 — REGNUM Резкое ухудшение самочувствия произошло у бывшего главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля 27 мая во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

В студии NewsOne политик отвечал на вопросы телеведущего Вячеслава Пиховшека, но после уточняющего вопроса Москаль склонился над трибуной и не смог продолжить обсуждение.

Ведущий извинился перед телезрителями, пояснив, что политику стало плохо, после чего телеканалом был запущен новостной сюжет. Позднее ряд украинских СМИ сообщил, что Москаля увезли на машине скорой помощи с подозрением на инсульт.

Напомним, Геннадий Москаль является одним из украинских политиков так называемого «старого поколения», известность он получил при президенте Ющенко, занимая пост представителя президента в Крыму. После госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году, Москаль занимал должности губернатора оккупированной Киевом части Луганской области, а потом Закарпатского региона, после этого он проиграл выборы в Верховную Раду.

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