Москва, , 16:38 — REGNUM Решение депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы разместить в соцсетях фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской символикой и подписью: «Нацист, арестуй меня!», вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё отношение 1 января в социальной сети Facebook.

«Люди, носившие этот значок, освободили страну от фашистов, это нельзя забывать», — написала Лана К.

По мнению некоторых пользователей, Кива совершил смелый и правильный поступок. По их видению, у депутата могут начаться проблемы и ему угрожает опасность со стороны националистических формирований Украины.

«Сильный человек! Когда все ходят с вилами и с нацисткой свастикой», — пишет Anatoly V.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что таким образом на Украине наблюдается рост чувства самоуважения, которое страна растеряла после майдана 2014 года.

«Появляются ростки самолюбия и самоуважения. Не всем нравится зад лизать Западу. Время учит и вправляет мозги», — считает Юра Б.

Нашлись и те, кого данное событие привело к осознанию, что на территории Украины установилось средневековье. Они уверены, что таких обращений депутатов не может быть в стабильно развивающейся и современной стране.

«XXI век, а такое чувство, что средневековье и работают суды инквизиции», — поделился мнением Зейнаб А.

Напомним, 31 января депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива разместил в соцсетях фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской символикой и подписью: «Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам».