Анкара, , 16:04 — REGNUM Прошедший год был сложным для всего человечества, а не только для Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 1 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после намаза в мечети «Айя-Софья».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Эрдоган выразил надежду на то, что уровень заражений коронавирусом в стране в 2021 году пойдет на спад благодаря принятым мерам.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) достигли определенных результатов в вопросе поставок вакцин, — сообщил турецкий лидер. — Первая партия из 3 млн вакцин уже доставлена в Турцию. Процесс будет продолжен».

При этом Эрдоган добавил, что турецкими специалистами продолжается разработка отечественной вакцины.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов.

Читайте также: Президенты Турции и Узбекистана обсудили региональные вопросы