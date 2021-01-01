Тегеран, , 09:57 — REGNUM 31 декабря посольство Ирана в Швеции в своем заявлении, посвященном годовщине мученической смерти высшего командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, выразило сожаление по поводу избирательного поведения и умалчивания стран, утверждающих, что они защищают права человека против государственного терроризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В прошлом году США убили генерал-лейтенанта Сулеймани в багдадском аэропорту, что являлось явным нарушением международного права. Это произошло в то время, когда он был приглашен иракским правительством и был гостем страны», — говорится в заявлении.

Иранское посольство отметило: «Убийство генерал-лейтенанта Сулеймани стало подарком террористам в регионе. Он сыграл ключевую роль в совместных усилиях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Ираке и Сирии, а также командовал первой армией, пришедшей на помощь иракскому правительству после оккупации Мосула террористической группировкой».

«Убийство генерал-лейтенанта на иракской земле является не только нарушением международного права, но и оскорблением суверенитета страны», — говорится в послании. Кроме того, сообщается, что данный шаг вызвал общественное возмущение в Ираке, побудив иракский парламент принять законопроект, призывающий к изгнанию американских войск из страны.