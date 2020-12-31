Стокгольм, , 10:11 — REGNUM 30 декабря с помощью своего источника, связавшегося с редакцией, журналисты газеты Expressen смогли установить, что незадолго до Рождества, которое весь мир встречал в условиях пандемии коронавирусной инфекции, генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон посетил Канарские острова. В свою очередь министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что публикация Expressen не подорвала его доверие к Элиассону. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Редакция SVT Nyheter отправила запросы на интервью как к самому генеральному директору Элиассону, так и непосредственно в Гражданское агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям. Однако просьбы журналистов были встречены отказом.

Министр внутренних дел Микаэль Дамберг прокомментировал публикацию Expressen. Министр также ответил на вопрос, было ли подорвано его доверие к Элиассону.

«Я доверяю генеральным директорам, которые работают с подчиненными мне ведомствами. К тому же я полагаю, что Дан Элиассон сам лучше всех ответит, почему он решил осуществить эту поездку», — заявил министр.

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