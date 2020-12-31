Алжир, , 04:23 — REGNUM Поставка вакцины от коронавируса «Спутник V» в Алжир будет осуществляться по контракту, заключённому с российской лабораторией. Об этом 30 декабря сообщил журналистам официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.

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«Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт <…> на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией», — сказал он.

По словам Бельхимера, заключению контракта предшествовала серия переговоров с российской компанией-производителем вакцины, и сегодня продолжаются переговоры с другими сторонами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос «использования передовых лекарственных препаратов и вакцин» в Алжире накануне обсуждали российский и алжирский премьер-министры Михаил Мишустин и Абдельазиз Джерад.

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