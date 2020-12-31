Каракас, , 03:29 — REGNUM Решение Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы о продлении полномочий её старого состава «до проведения свободных выборов» было объявлено конституционной палатой Верховного суда Венесуэлы недействительным. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба суда.

«Объявляются не имеющими юридической силы любые действия, совершённые депутатами, узурпирующими полномочия руководства национального законодательного органа с целью продлить статус депутатов Национальной ассамблеи для тех граждан, срок действия мандата которых истёк», — говорится в судебном решении.

Отмечается, что принятое депутатами старого состава 26 декабря постановление, продлевающее срок их полномочий ещё на год, «угрожает вступлению в должность депутатов Национальной ассамблеи на период 2021—2026 годов, которое должно состояться 5 января 2021 года».

Напомним, представители оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент страны в настоящее время, призвали бойкотировать выборы. Ещё до подведения итого голосования ими было объявлено, что явка на выборы составила менее 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, альянс левых сил Венесуэлы «Большой патриотический полюс Симона Боливара», возглавляемый «Единой социалистической партией» действующего президента страны Николаса Мадуро, получил на выборах в парламент страны 91,34% голосов.

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